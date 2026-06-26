A1 MILANO-NAPOLI. CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO PARMA-TERRE DI CANOSSA CAMPEGINE VERSO BOLOGNA

Roma, 26 giugno 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, nelle due notti di lunedì 29 e martedì 30 giugno, con orario 21:00-5:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Parma e Terre di Canossa Campegine, verso Bologna.

L’area di servizio “San Martino ovest”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con orario 20:00-5:00.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Parma, percorrere la SS9 via Emilia verso Sant’Ilario d’Enza-Calerno, la SP111 e rientrare in A1 alla stazione di Terre di Canossa Campegine.

Si precisa che la stazione di Parma sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni.

In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni:

verso Bologna: Terre di Canossa Campegine;

verso Milano: Fidenza.

In ulteriore alternativa, entrare alla stazione di Parma ovest, sulla A15 Parma-La Spezia e immettersi in A1 verso Milano.