A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO ORVIETO-ORTE VERSO ROMA

Roma, 6 marzo 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, nelle due notti di lunedì 9 e martedì 10 marzo, con orario 22:00-5:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Orvieto e Orte, verso Roma.

Di conseguenza, le stazioni di Orvieto e di Attigliano saranno chiuse in entrata verso Roma; inoltre, la stazione di Attigliano non sarà raggiungibile in uscita per chi proviene da Firenze.

Le aree di servizio “Tevere ovest” e “Giove ovest”, situate nel suddetto tratto, non saranno raggiungibili.

Si precisa che sarà chiuso il parcheggio dedicato ai veicoli pesanti all’interno delle suddette aree di servizio, dalle 18:00 di lunedì 9 e di martedì 10 marzo, fino alla riapertura delle stesse.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto:

per le brevi percorrenze, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Orvieto, percorrere la SP71 verso Montefiascone, la SS2 Cassia in direzione Viterbo e la SS675 verso Orte, con rientro in A1 alla stazione di Orte;

per le lunghe percorrenze, anticipare l’uscita alla stazione di Valdichiana, al km 385+400, seguire le indicazioni per Perugia lungo il Raccordo Bettolle-Siena, percorrere la Superstrada E45 verso Roma e rientrare in A1 ad Orte.

Si precisa che, per i veicoli con massa a pieno carico superiore alle 10 tonnellate, vige il divieto di transito sulla SP20, nel territorio del Comune di Bomarzo.