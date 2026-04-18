A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO ORTE-ORVIETO VERSO FIRENZE

Roma, 18 aprile 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire l’allestimento dell’area cantiere per lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza del Ponte su fiume Tevere “Località Santa Maria”, nelle due notti di martedì 21 e mercoledì 22 aprile, con orario 22:00-5:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Orte e Orvieto, verso Firenze.

Di conseguenza, le stazioni di Orte e di Attigliano saranno chiuse in entrata verso Firenze; inoltre, non sarà accessibile l’uscita di Attigliano, per chi proviene da Roma.

Le aree di servizio “Giove est” e “Tevere est”, situate nel suddetto tratto, saranno chiuse con orario 21:00-5:00; si precisa che sarà chiuso il parcheggio dedicato ai veicoli pesanti, all’interno delle suddette aree di servizio, dalle 18:00 di martedì 21 e di mercoledì 22, fino alla riapertura delle stesse.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

per le brevi percorrenze, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Orte, percorrere la SS675 verso Viterbo, la SS2 Cassia in direzione Montefiascone, la SS71 verso Orvieto e rientrare in A1 alla stazione di Orvieto;

per le lunghe percorrenze, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Orte, percorrere la SS675 verso Terni, la Superstrada E45 in direzione Perugia, il Raccordo Bettolle-Siena verso Firenze e rientrare in A1 alla stazione di Valdichiana.

Si precisa che, per i veicoli con massa a pieno carico superiore alle 10 tonnellate, vige il divieto di transito sulla SP20, nel territorio del Comune di Bomarzo.