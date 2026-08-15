A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO ORTE-ORVIETO VERSO FIRENZE

Roma, 15 agosto 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di riqualifica delle barriere spartitraffico del ponte “su fiume Tevere località Santa Maria”, nelle due notti di martedì 18 e mercoledì 19 agosto, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Orte e Orvieto, verso Firenze.

Di conseguenza, le stazioni di Orte e di Attigliano saranno chiuse in entrata, verso Firenze.

Le aree di servizio “Giove est” e “Tevere est”, situate nel suddetto tratto, saranno chiuse con orario 21:00-6:00, le aree di parcheggio dedicate ai veicoli pesanti saranno chiuse a partire dalle 18:00.

In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari:

per le brevi percorrenze: dopo l’uscita obbligatoria a Orte, percorrere la SS675 in direzione Viterbo, la SS2 Cassia in direzione Montefiascone e la SS71 e rientrare in A1 alla stazione di Orvieto;

per le lunghe percorrenze: dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Orte, percorrere la SS675 in direzione Terni, la Superstrada E45 in direzione Perugia, immettersi sul Raccordo Bettolle-Siena in direzione Firenze, e rientrare in A1 alla stazione di Valdichiana. Si specifica che, per i veicoli con massa a pieno carico superiore alle 10 tonnellate, vige il divieto di transito sulla viabilità ordinaria SP20, nel territorio del Comune di Bomarzo.