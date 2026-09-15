A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO ORTE-ORVIETO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 15 settembre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di riqualifica della barriere spartitraffico sul ponte “su fiume Tevere-località Santa Maria”, sarà chiuso il tratto compreso tra Orte e Orvieto, in entrambe le direzioni, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-dalle 23:00 di venerdì 18 alle 6:00 di sabato 19 settembre, sarà chiuso il tratto Orte-Orvieto, verso Firenze.

Di conseguenza, le stazioni di Orte e di Attigliano saranno chiuse in entrata, verso Firenze; inoltre, l’uscita di Attigliano non sarà raggiungibile per chi proviene da Roma.

Le aree di servizio “Giove est” e “Tevere est”, situate nel suddetto tratto, saranno chiuse con orario 22:00-6:00; si precisa che il parcheggio dedicato ai veicoli pesanti sarà chiuso a partire dalle 18:00 di venerdì 18 settembre e fino alla riapertura delle aree di servizio.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

per le brevi percorrenze, dopo l’uscita obbligatoria a Orte, percorrere la SS675 verso Viterbo, la SS2 Cassia in direzione Montefiascone e la SS71 e rientrare in A1 alla stazione di Orvieto.

Si precisa che, per i veicoli con massa a pieno carico superiore alle 10 tonnellate, vige il divieto di transito sulla viabilità ordinaria SP20, nel territorio del Comune di Bomarzo;

per le lunghe percorrenze, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Orte, percorrere la SS675 verso Terni, la Superstrada E45 in direzione Perugia, immettersi sul Raccordo Bettolle-Siena in direzione Firenze e rientrare in A1 alla stazione di Valdichiana.

Si ricorda che, per i veicoli con massa a pieno carico superiore alle 10 tonnellate, vige il divieto di transito sulla viabilità ordinaria SP20, nel territorio del Comune di Bomarzo;

-dalle 23:00 di sabato 19 alle 6:00 di domenica 20 settembre e dalle 23:00 di domenica 20 alle 5:00 di lunedì 21 settembre, sarà chiuso il tratto Orvieto-Orte, verso Roma.

Di conseguenza, le stazioni di Orvieto e di Attigliano saranno chiuse in entrata, verso Roma; inoltre, l’uscita di Attigliano non sarà raggiungibile per chi proviene da Firenze.

Le aree di servizio “Tevere ovest” e “Giove ovest”, situate nel suddetto tratto, saranno chiuse con un’ora di anticipo; si precisa che il parcheggio dedicato ai veicoli pesanti sarà chiuso dalle 18:00 di sabato 19 e di domenica 20 settembre e fino alla riapertura delle aree di servizio.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

per le brevi percorrenze, dopo l’uscita obbligatoria a Orvieto, percorrere la SP71 verso Montefiascone, la SS2 Cassia in direzione Viterbo, la SS675 e rientrare in A1 alla stazione di Orte.

Si precisa che, per i veicoli con massa a pieno carico superiore alle 10 tonnellate, vige il divieto di transito sulla viabilità ordinaria SP20, nel territorio del Comune di Bomarzo;

per le lunghe percorrenze, uscire anticipatamente alla stazione di Valdichiana, al km 385+400 della A1, seguire le indicazioni per Perugia sul Raccordo Bettolle-Siena, raggiungere la Superstrada E45 direzione Roma e rientrare in A1 alla stazione di Orte.

Si ricorda che, per i veicoli con massa a pieno carico superiore alle 10 tonnellate, vige il divieto di transito sulla viabilità ordinaria SP20, nel territorio del Comune di Bomarzo.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.