A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO ORTE-ORVIETO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 25 luglio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, sarà chiuso il tratto compreso tra Orvieto e Orte, in entrambe le direzioni, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-dalle 22:00 di martedì 28 alle 6:00 di mercoledì 29 luglio, sarà chiuso il tratto Orvieto-Orte, verso Roma, per consentire attività di ispezione del ponte “su fiume Tevere Località Santa Maria”.

Di conseguenza, le stazioni di Orvieto e di Attigliano saranno chiuse in entrata verso Roma.

Le aree di servizio “Tevere ovest” e “Giove ovest”, situate nel suddetto tratto, saranno chiuse con orario 21:00 6:00, le aree di parcheggio dedicate ai veicoli pesanti saranno chiuse a partire dalle 18:00.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

per le brevi percorrenze, dopo l’uscita obbligatoria a Orvieto, percorrere la SP71 in direzione Montefiascone, la SS2 Cassia in direzione Viterbo, la SS675 e rientrare in A1 alla stazione di Orte;

per le lunghe percorrenze, uscire alla stazione di Valdichiana, seguire le indicazioni per Perugia sul Raccordo Bettolle-Siena, raggiungere la Superstrada E45 direzione Roma e rientrare in A1 alla stazione di Orte.

Si specifica che, per i veicoli con massa a pieno carico superiore alle 10 tonnellate, vige il divieto di transito sulla viabilità ordinaria SP20, nel territorio del Comune di Bomarzo;

-dalle 22:00 di giovedì 30 alle 6:00 di venerdì 31 luglio, sarà chiuso il tratto Orte-Orvieto, verso Firenze, per consentire lavori di pavimentazione.

Di conseguenza, le stazioni di Orte e di Attigliano saranno chiuse in entrata, verso Firenze.

Le aree di servizio “Giove est” e “Tevere est”, situate nel suddetto tratto, saranno chiuse con orario 21:00-6:00, le aree di parcheggio dedicate ai veicoli pesanti saranno chiuse a partire dalle 18:00.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

per le brevi percorrenze, dopo l’uscita obbligatoria a Orte, percorrere la SS675 in direzione Viterbo, la SS2 Cassia in direzione Montefiascone e la SS71 e rientrare in A1 alla stazione di Orvieto;

per le lunghe percorrenze, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Orte, percorrere la SS675 in direzione Terni, la Superstrada E45 in direzione Perugia, immettersi sul Raccordo Bettolle-Siena in direzione Firenze, e rientrare in A1 alla stazione di Valdichiana.

Si specifica che, per i veicoli con massa a pieno carico superiore alle 10 tonnellate, vige il divieto di transito sulla viabilità ordinaria SP20, nel territorio del Comune di Bomarzo.