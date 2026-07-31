A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO MONTE SAN SAVINO-VALDICHIANA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 31 luglio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, sarà chiuso il tratto compreso tra Monte San Savino e Valdichiana, in entrambe le direzioni, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

DALLE 22:00 DI LUNEDI’ 3 ALLE 5:00 DI MARTEDI’ 4 AGOSTO

-sarà chiuso il tratto Monte San Savino-Valdichiana, verso Roma.

L’area di servizio “Lucignano ovest”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con orario 21:00-5:00.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

per il traffico locale, anticipare l’uscita alla stazione di Arezzo, al km 358+500, seguire per Badia al Pino, percorrere la SP327 in direzione Foiano e rientrare in A1 a Valdichiana;

per le lunghe percorrenze, uscire alla stazione di Firenze Impruneta, al km 295+500 e seguire le indicazioni per Siena, immettersi poi sul Raccordo Siena-Bettolle SS7156 e rientrare in A1 a Valdichiana.

DALLE 22:00 DI MARTEDI’ 4 ALLE 5:00 DI MERCOLEDI’ 5 AGOSTO

-sarà chiuso il tratto Valdichiana-Monte San Savino, verso Firenze.

L’area di servizio “Lucignano est”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con orario 21:00-5:00.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

per il traffico locale, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Valdichiana, percorrere la SP327 verso Foiano, proseguire per Pive al Toppo e rientrare in A1 ad Arezzo;

per le lunghe percorrenze, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Valdichiana, seguire le indicazioni per Siena lungo il Raccordo Siena-Bettolle (SS 715) e rientrare in A1 a Firenze Impruneta.