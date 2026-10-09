A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO MONTE SAN SAVINO-AREZZO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 9 ottobre – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, sarà chiuso il tratto compreso tra Monte San Savino e Arezzo, in entrambe le direzioni, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-dalle 22:00 di lunedì 12 alle 5:00 di martedì 13 ottobre, sarà chiuso il tratto Monte San Savino-Arezzo, verso Firenze.

L’area di servizio “Badia al Pino est”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con orario 21:00-5:00.

In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari:

per il traffico locale: dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Monte San Savino, percorrere la viabilità ordinaria seguendo la segnaletica gialla indicante “Bologna” e rientrare in A1 alla stazione di Arezzo;

per le lunghe percorrenze: anticipare l’uscita alla stazione di Valdichiana, seguire le indicazioni per Siena, immettersi sul Raccordo Siena-Bettolle SS715 e rientrare in A1 alla stazione di Firenze Impruneta;

-dalle 22:00 di martedì 13 alle 5:00 di mercoledì 14 ottobre, sarà chiuso il tratto Arezzo-Monte San Savino, verso Roma.

L’area di servizio “Badia al Pino ovest”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con orario 21:00-5:00.

In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari:

per il traffico locale: dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Arezzo, percorrere la viabilità ordinaria seguendo la segnaletica gialla indicante “Roma” e rientrare sulla A1 alla stazione di Monte San Savino;

per le lunghe percorrenze: anticipare l’uscita alla stazione di Firenze Impruneta, seguire le indicazioni per Siena, immettersi sul Raccordo Siena-Bettolle SS715 e rientrare in A1 alla stazione di Valdichiana.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.