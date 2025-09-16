A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO MODENA SUD-VALSAMOGGIA VERSO BOLOGNA

Roma, 16 settembre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, nelle due notti di mercoledì 17 e giovedì 18 settembre, con orario 21:00-5:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Modena sud e Valsamoggia, verso Bologna.

Si precisa che l’area di parcheggio “Castelfranco ovest”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa mercoledì 17 e giovedì 18 settembre, a partire dalle ore 19:00.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Modena sud, percorrere la viabilità ordinaria: SP623 via Modenese, via Vignolese, SP Nuova Pedemontana, SP569 Nuova Bazzanese e rientrare in A1 alla stazione di Valsamoggia.