A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO MODENA SUD-MODENA NORD VERSO MILANO

Roma, 28 novembre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, nelle due notti di martedì 1 e mercoledì 2 dicembre, con orario 21:00-5:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Modena sud e Modena nord, verso Miano.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Modena sud, percorrere la viabilità ordinaria: SP623 Vignolese, SS12 via Nuova Estense, Tangenziale nord Giosuè Carducci, SS9 via Emilia, Tangenziale nord Luigi Pirandello fino all’uscita n. 15, viale Virgilio e rientrare in A1 alla stazione di Modena nord, verso Milano.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.