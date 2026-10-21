A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO MODENA NORD-MODENA SUD IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 21 ottobre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività relative al potenziamento e ammodernamento di un sottopasso, sarà chiuso il tratto compreso tra Modena sud e Modena nord, in entrambe le direzioni, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-dalle 22:00 di sabato 24 alle 6:00 di domenica 25 ottobre, sarà chiuso il tratto Modena nord-Modena sud, verso Bologna/Firenze.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Modena nord, percorrere la viabilità ordinaria: viale Virgilio, Tangenziale nord Luigi Pirandello, SS9 via Emilia, Tangenziale nord Giosuè Carducci, SS12 via Nuova Estense, SP623 Vignolese e rientrare in A1 alla stazione di Modena sud, verso Bologna/Firenze;

-dalle 22:00 di domenica 25 alle 5:00 di lunedì 26 ottobre, sarà chiuso il tratto Modena sud-Modena nord, verso Milano.

In alternativa, dopo l’uscita alla stazione di Modena sud, percorrere la viabilità ordinaria: SP623 via Vignolese, SS12 via Nuova Estense, Tangenziale nord Giosuè Carducci, SS9 Via Emilia, Tangenziale nord Luigi Pirandello fino all’uscita 15, viale Virgilio e rientrare sulla A1 alla stazione di Modena nord.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.