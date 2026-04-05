A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO MODENA NORD-ALLACCIAMENTO A22 VERSO MILANO

Roma, 5 aprile 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, nelle due notti di mercoledì 8 e giovedì 9 aprile, con orario 21:00-5:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Modena nord e l’allacciamento A22 Brennero-Modena, verso Milano.

L’area di servizio “Secchia est”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con un’ora di anticipo.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Modena nord, percorrere la viabilità ordinaria: viale Virgilio, Tangenziale nord Luigi Pirandello, SS9, SSP413, SP13, via per Modena, via del Lavoro ed entrare in A22 alla stazione di Campogalliano.