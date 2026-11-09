A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO LODI-ALLACCIAMENTO A58 TEEM VERSO MILANO

Roma, 9 novembre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori pavimentazione, nelle due noti di martedì 10 e mercoledì 11 novembre, con orario 21:00-5:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Lodi e l’allacciamento con la A58 TEEM Tangenziale est esterna di Milano, verso Milano.

Si precisa che la stazione di Lodi sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni.

L’area di servizio “San Zenone est”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con un’ora di anticipo.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Lodi, percorrere la viabilità ordinaria: SP235 verso Lodi, SS9 via Emilia in direzione Tavazzano/Melegnano e rientrare in A1 alla stazione di Melegnano.

Chi è diretto verso la A58 TEEM, dopo l’uscita a Lodi, potrà percorrere la SP235 verso Lodi, la SS9 via Emilia in direzione Tavazzano/Melegnano ed entrare in A58 TEEM alla stazione di Vizzolo Predabissi;

per la chiusura dell’entrata di Lodi, verso Milano: Melegnano, sulla stessa A1;

per la chiusura dell’entrata di Lodi, verso la A58 TEEM: Vizzolo Predabissi, sulla A58;

per la chiusura dell’entrata di Lodi, verso Bologna: Casalpusterlengo, sulla stessa A1.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.