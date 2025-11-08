A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO LODI-ALLACCIAMENTO A58 TEEM, DEL TRATTO MELEGNANO-LODI E DELLE STAZIONE DI LODI E MELEGNANO
Roma, 8 novembre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione dei cavalcavia, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
DALLE 22:00 DI MARTEDÌ 11 NOVEMBRE ALLE 5:00 DI MERCOLEDÌ 12 NOVEMBRE
– sarà chiuso il tratto compreso tra Lodi e Allacciamento con A58 TEEM Tangenziale Est Esterna di Milano in direzione Milano.
Con orario 21:00-5:00, sarà chiusa l’area di servizio “San Zenone Est” situata all’interno del suddetto tratto.
In alternativa:
per chi è diretto verso Milano, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Lodi, seguire l’itinerario SP 235 in direzione Lodi, SS 9 via Emilia in direzione Tavazzano-Melegnano e rientrare in A1 a Melegnano.
per chi è diretto verso A58 TEEM, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Lodi, seguire l’itinerario SP 235 in direzione Lodi, SS 9 via Emilia in direzione Tavazzano-Melegnano ed entrare in A58 in direzione Autostrada A4 Torino-Trieste a Vizzolo Predabissi.
– sarà chiusa la stazione in entrata di Lodi in entrambe le direzioni.
In alternativa:
per Bologna, entrare a Casalpusterlengo;
per Milano, entrare a Melegnano.
DALLE 22:00 DI GIOVEDÌ 13 NOVEMBRE ALLE 5:00 DI VENERDÌ 14 NOVEMBRE
– sarà chiuso il tratto compreso tra Melegnano e Lodi in direzione Bologna.
Con orario 21:00-5:00, sarà chiusa l’area di servizio “San Zenone Ovest” situata all’interno del suddetto tratto.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Melegnano immettersi sulla SP40, SS9, SP235 e rientrare in A1 a Lodi.
– con orario 21:00-5:00, sarà chiuso lo svincolo di Melegnano in entrata verso Bologna.
In alternativa, entrare in A1 a Lodi.