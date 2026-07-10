A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO INCISA REGGELLO-VALDARNO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 10 luglio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, sarà chiuso il tratto compreso tra Incisa Reggello e Valdarno, in entrambe le direzioni, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-dalle 22:00 di lunedì 13 alle 5:00 di martedì 14 luglio, sarà chiuso il tratto Incisa Reggello-Valdarno, verso Roma. In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

per le brevi percorrenze, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Incisa Reggello, seguire le indicazioni per Figline Valdarno, percorrere la SS69 San Giovanni-Montevarchi e rientrare in A1 alla stazione di Valdarno;

per le lunghe percorrenze, anticipare l’uscita alla stazione di Firenze Impruneta, al km 295+500 della A1, seguire le indicazioni per Siena, percorrere il Raccordo Siena-Bettole (SS715) e rientrare in A1 alla stazione di Valdichiana.

Si precisa che, all’interno del suddetto tratto, saranno chiuse l’area di parcheggio “San Giovanni ovest”, dalle 18:00 di lunedì 13 alle 5:00 di martedì 14 luglio e l’area di servizio “Arno ovest”, con orario 21:00-5:00;

-dalle 22:00 di martedì 14 alle 5:00 di mercoledì 15 luglio, sarà chiuso il tratto Valdarno-Incisa Reggello, verso Firenze.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

per le brevi percorrenze, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Valdarno, percorrere la SS69 San Giovanni-Montevarchi verso Figline Valdarno e rientrare in A1 alla stazione di Incisa Reggello;

per le lunghe percorrenze, anticipare l’uscita alla stazione di Valdichiana, al km 385+400 della A1, seguire le indicazioni per Siena, percorrere il Raccordo Siena-Bettolle (SS715) e rientrare in A1 alla stazione di Firenze Impruneta.

Si precisa che, all’interno del suddetto tratto, saranno chiuse l’area di parcheggio “Vallombrosa est”, dalle 18:00 di martedì 14 alle 5:00 di mercoledì 15 luglio e l’area di servizio “Arno est”, con orario 21:00-5:00.