A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO INCISA REGGELLO-FIRENZE SUD IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 20 giugno 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica verticale e orizzontale, sarà chiuso il tratto compreso tra Incisa Reggello e Firenze sud, in entrambe le direzioni, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-dalle 22:00 di martedì 23 alle 5:00 di mercoledì 24 giugno, sarà chiuso il tratto Incisa Reggello-Firenze sud, verso Bologna.

L’area di servizio “Chianti est”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con orario 21:00-5:00.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

per le brevi percorrenze, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Incisa Reggello, seguire la segnaletica gialla indicante “Bologna” e rientrare in A1 alla stazione di Firenze sud;

per le lunghe percorrenze, anticipare l’uscita alla stazione di Valdichiana, al km 385+400 della A1, seguire le indicazioni per Siena, immettersi sul Raccordo Siena-Bettolle (SS715) e rientrare in A1 alla stazione di Firenze Impruneta, in direzione Bologna;

-dalle 22:00 di giovedì 25 alle 5:00 di venerdì 26 giugno, sarà chiuso il tratto Firenze sud-Incisa Reggello, verso Roma.

L’area di servizio “Chianti ovest”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con orario 21:00-5:00.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

per le brevi percorrenze, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Firenze sud, seguire la segnaletica gialla indicante “Roma” e rientrare in A1 alla stazione di Incisa Reggello;

per le lunghe percorrenze, anticipare l’uscita alla stazione di Firenze Impruneta, al km 295+500 della A1, seguire le indicazioni per Siena, immettersi sul Raccordo Siena-Bettole (SS715) e rientrare in A1 alla stazione di Valdichiana, in direzione Roma.