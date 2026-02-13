A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO GUIDONIA MONTECELIO-ALLACCIAMENTO A24 VERSO NAPOLI

Roma, 13 febbraio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, nelle due notti di lunedì 16 e martedì 17 febbraio, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Guidonia Montecelio e l’allacciamento A24 Roma-Teramo, verso Napoli.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Guidonia Montecelio, percorrere la SP28b verso Roma, fino a raggiungere la SS5 via Tiburtina, immettersi poi sul G.R.A. (Grande Raccordo Anulare) e seguire le indicazioni per A1/Napoli.

In ulteriore alternativa, percorrere la D18 Diramazione Roma nord verso Roma, fino a raggiungere il G.R.A. e seguire le indicazioni per A1/Napoli.