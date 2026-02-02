A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO GUIDONIA MONTECELIO-ALLACCIAMENTO A24 ROMA-TERAMO VERSO NAPOLI

Roma, 2 febbraio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, nelle tre notti di lunedì 2, martedì 3 e mercoledì 4 febbraio, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Guidonia Montecelio e l’allacciamento con la A24 Roma-Teramo, verso Napoli.

In alternativa si consiglia, dopo l’uscita obbligatoria a Guidonia Montecelio, di percorrere la SP28b, la SS5 via Tiburtina, il G.R.A. (Grande Raccordo Anulare) e seguire le indicazioni per la A1 in direzione di Napoli.

Come ulteriore alternativa, si consiglia di percorrere la D18 Diramazione Roma nord verso Roma e il G.R.A. (Grande Raccordo Anulare) e seguire le indicazioni per la A1 in direzione di Napoli.