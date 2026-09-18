A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO FIRENZE SUD-INCISA REGGELLO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 18 settembre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione gallerie e cavalcavia, sarà chiuso il tratto compreso tra Firenze sud e Incisa, in entrambe le direzioni, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-dalle 22:00 di lunedì 21 alle 5:00 di martedì 22 settembre, sarà chiuso il tratto Firenze sud-Incisa Reggello verso Roma.

L’area di servizio “Chianti ovest”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con orario 21:00-5:00.

In alternativa si consiglia di utilizzare i seguenti itinerari:

per le brevi percorrenze, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Firenze sud, seguire la segnaletica gialla indicante “Roma” e rientrare in A1 alla stazione di Incisa Reggello; -per le lunghe percorrenze: anticipare l’uscita alla stazione di Firenze Impruneta, seguire le indicazioni per Siena, immettersi sul Raccordo Siena-Bettole SS715 e rientrare in A1 alla stazione di Valdichiana;

-dalle 22:00 di martedì 22 alle 5:00 di mercoledì 23 settembre, sarà chiuso il tratto compreso Incisa Reggello-Firenze sud, verso Bologna, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle gallerie.

L’area di servizio “Chianti est”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con orario 21:00-5:00.

In alternativa si consiglia di utilizzare i seguenti itinerari:

per le brevi percorrenze, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Incisa Reggello, seguire la segnaletica gialla indicante “Bologna” e rientrare in A1 alla stazione di Firenze sud;

per le lunghe percorrenze, anticipare l’uscita alla stazione di Valdichiana, seguire le indicazioni per Siena, immettersi sul Raccordo Siena-Bettolle SS715 e rientrare in A1 alla stazione di Firenze Impruneta.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.