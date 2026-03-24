A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO FIRENZE SUD-INCISA REGGELLO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 24 marzo 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, sarà chiuso il tratto compreso tra Firenze sud e Incisa, in entrambe le direzioni, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità, per consentire lavori di ampliamento del tratto:

-dalle 23:00 di venerdì 27 alle 6:00 di sabato 28 marzo, sarà chiuso il tratto Firenze sud-Incisa Reggello verso Roma.

L’area di servizio “Chianti ovest”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con orario 22:00-6:00.

In alternativa si consiglia di utilizzare i seguenti itinerari:

per le brevi percorrenze, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Firenze sud, seguire la segnaletica gialla indicante “Roma” e rientrare in A1 alla stazione di Incisa Reggello;

per le lunghe percorrenze, anticipare l’uscita alla stazione di Firenze Impruneta, seguire le indicazioni per Siena, immettersi sul Raccordo Siena-Bettole (SS715) e rientrare in A1 alla stazione di Valdichiana;

-dalle 22:00 di sabato 28 alle 6:00 di domenica 29 marzo, sarà chiuso il tratto compreso tra Incisa Reggello e Firenze sud, verso Bologna.

L’area di servizio “Chianti est”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con orario 21:00-6:00.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

per le brevi percorrenze, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Incisa Reggello, seguire la segnaletica gialla indicante “Bologna” e rientrare in A1 alla stazione di Firenze sud;

per le lunghe percorrenze, anticipare l’uscita alla stazione di Valdichiana, seguire le indicazioni per Siena, immettersi sul Raccordo Siena-Bettolle (SS715) e rientrare in A1 alla stazione di Firenze Impruneta.