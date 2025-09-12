A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO FIORENZUOLA -FIDENZA VERSO BOLOGNA

Roma, 12 settembre 2025 – Sulla A1 Milano Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, nelle quattro notti di lunedì 15, martedì 16, mercoledì 17 e giovedì 18 settembre, con orario 21:00-5:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Fiorenzuola e Fidenza, verso Bologna.

Contestualmente, non sarà raggiungibile l’area di parcheggio “Chiaravalle ovest”, mentre l’area di servizio “Arda ovest” sarà chiusa con un’ora di anticipo.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria a Fiorenzuola, percorrere la viabilità ordinaria: SP462R, SS9, SS9 bis e rientrare in A1 alla stazione di Fidenza;

per la chiusura dell’entrata di Fiorenzuola, verso Bologna: Fidenza.