A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO FIORENZUOLA-ALLACCIAMENTO A21 VERSO MILANO

Roma, 20 marzo 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale, nelle due notti di lunedì 23 e martedì 24 marzo, con orario 22:00-5:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Fiorenzuola e l’allacciamento A21 Torino-Piacenza-Brescia, verso Milano.

Si precisa che la stazione di Fiorenzuola sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Bologna.

Sarà chiuso anche il ramo di immissione sulla D21 Diramazione di Fiorenzuola, da Bologna verso la A4 Torino-Trieste.

L’area di servizio “Arda est”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con orario 21:00-5:00.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Fiorenzuola, percorrere la SP462 R, la SS9 via Emilia in direzione Piacenza, la Tangenziale e rientrare in A1 a Piacenza sud;

per la chiusura dell’entrata di Fiorenzuola, verso Milano: Piacenza sud;

per la chiusura dell’entrata di Fiorenzuola, verso Bologna: Fidenza;

per la chiusura dell’entrata di Fiorenzuola, verso Brescia: entrare a Piacenza sud, verso Milano e immettersi poi sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia, verso Brescia;

per la chiusura del ramo di immissione sulla D21 Diramazione di Fiorenzuola, da Bologna verso la A4, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Fiorenzuola, proseguire sulla SP462 R, sulla SS9 via Emilia in direzione Piacenza, sulla Tangenziale e rientrare in A1 a Piacenza sud, verso Milano, per poi immettersi in A21 verso Brescia.