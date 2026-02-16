A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO FIDENZA-FIORENZUOLA VERSO MILANO

Roma, 16 febbraio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale, sarà chiuso il tratto compreso tra Fidenza e Fiorenzuola, verso Milano, nei seguenti giorni e orari:

-dalle 22:00 di giovedì 19 alle 5:00 di venerdì 20 febbraio;

-dalle 23:00 di venerdì 20 alle 5:00 di sabato 21 febbraio.

Si precisa che la stazione di Fidenza sarà chiusa contestualmente in entrata in entrambe le direzioni, verso Milano e Bologna.

L’area di parcheggio “Bastelli est”, situata nel tratto, sarà chiusa, dalle 20:00 di giovedì 19 alle 5:00 di venerdì 20 febbraio e dalle 21:00 di venerdì 20 alle 5:00 di sabato 21 febbraio.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Fidenza, proseguire sulla viabilità ordinaria: SP12 verso Fidenza, SS9 bis, SS9, SP462R verso Cortemaggiore e rientrare in A1 alla stazione di Fiorenzuola;

per la chiusura dell’entrata di Fidenza, verso Milano: Fiorenzuola;

per la chiusura dell’entrata di Fidenza, verso Bologna: Parma.