A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO FIDENZA-FIORENZUOLA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 11 aprile 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, sarà chiuso il tratto compreso tra Fidenza e Fiorenzuola, in entrambe le direzioni, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-dalle 21:00 di lunedì 14 alle 5:00 di martedì 15 aprile, sarà chiuso il tratto Fidenza-Fiorenzuola, verso Milano.

Si precisa che la stazione di Fidenza sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni, verso Milano e Bologna.

Contestualmente, sarà chiusa l’area di parcheggio “Bastelli est”, situata nel suddetto tratto.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Fidenza, proseguire sulla viabilità ordinaria: SP12 verso Fidenza, SS9 in direzione di Fiorenzuola, SP462R verso Cortemaggiore e rientrare in A1 alla stazione di Fiorenzuola;

per la chiusura dell’entrata di Fidenza, verso Milano: Fiorenzuola;

per la chiusura dell’entrata di Fidenza, verso Bologna: Parma;

-dalle 21:00di martedì 15 alle 5:00 di mercoledì 16 aprile, sarà chiuso il tratto Fiorenzuola-Fidenza, verso Bologna.

Si precisa che stazione di Fiorenzuola sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni, verso Bologna e Milano. Contestualmente saranno chiuse le aree di servizio “Arda ovest” e “Chiaravalle ovest”.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Fiorenzuola, percorrere la viabilità ordinaria: SP462R verso Fiorenzuola, SS9 verso Fidenza, SP12 verso Soragna e rientrare in A1 alla stazione di Fidenza;

per la chiusura dell’entrata di Fiorenzuola, verso Bologna: Fidenza;

per la chiusura dell’entrata di Fiorenzuola, verso Milano: Piacenza sud;

per la chiusura dell’entrata di Fiorenzuola, verso la A21 Torino-Piacenza-Brescia, entrare in A1 alla stazione di Piacenza sud, verso Milano e immettersi sulla A21 verso Torino o in direzione di Brescia.