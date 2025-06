A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO FABRO-ORVIETO VERSO ROMA

Roma, 24 giugno 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione del viadotto “su fosso Scarcia”, nelle tre notti di martedì 24, mercoledì 25 e giovedì 26 giugno, con orario 22:00-5:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Fabro e Orvieto, verso Roma.

Contestualmente sarà chiusa l’area di servizio “Fabro ovest”, situata nel suddetto tratto; si precisa che sarà chiuso il parcheggio dedicato ai mezzi pesanti, dalle 18:00 di martedì 24, mercoledì 25 e giovedì 26 giugno, e fino alla riapertura dell’area di servizio.

In alternativa alla chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Fabro, seguire le indicazioni per Fabro Scalo-Ficulle, percorrere la Strada Provinciale Umbro Casentinese e rientrare in A1 alla stazione di Orvieto. Si ricorda che, dalle 23:00 di martedì 24 alle 6:00 di mercoledì 25 giugno, sarà chiusa la stazione di Orte, in uscita per chi proviene da Firenze, per lavori di manutenzione dei pali luce.