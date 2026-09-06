A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO FABRO-ORVIETO VERSO ROMA

Roma, 6 settembre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, nelle due notti di mercoledì 9 e giovedì 10 settembre, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Fabro e Orvieto, verso Roma.

Contestualmente sarà chiusa l’area di servizio “Fabro ovest”, situata nel suddetto tratto; si precisa che sarà chiuso il parcheggio dedicato ai mezzi pesanti, dalle 18:00 di mercoledì 9 e di giovedì 10 settembre, fino alla riapertura dell’area di servizio.

In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari:

per le brevi percorrenze, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Fabro, seguire le indicazioni per Perugia, percorrere la viabilità ordinaria: SP106, verso Fabro Scalo, SS71 Umbro-Casentinese, verso Ficulle/Orvieto e rientrare in A1 alla stazione di Orvieto;

per le lunghe percorrenze, anticipare l’uscita alla stazione di Valdichiana, al km 385+400, percorrere la SP327 e il Raccordo Bettolle-Siena verso Perugia e raggiungere la E45 in direzione di Roma, per poi rientrare in A1 a Orte.