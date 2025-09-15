A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO FABRO-CHIUSI CHIANCIANO TERME VERSO FIRENZE

Roma, 15 settembre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, nelle due notti di martedì 16 e mercoledì 17 settembre, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Fabro e Chiusi Chianciano Terme, verso Firenze.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Fabro, seguire indicazioni per Ponticelli/Chiusi scalo/Chianciano e rientrare in A1 alla stazione di Chiusi Chianciano Terme, per riprendere il proprio itinerario in direzione di Firenze.

Contestualmente, sarà chiusa l’area di servizio “Fabro est”, situata nel suddetto tratto; si precisa che sarà chiuso il parcheggio dedicato ai veicoli pesanti, dalle 18:00 di martedì 16 e di mercoledì 17 settembre, fino alla riapertura dell’area di servizio.