A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO FABRO-CHIUSI CHIANCIANO TERME VERSO FIRENZE

Roma, 19 settembre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, nelle due notti di martedì 22 e mercoledì 23 settembre, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Fabro e Chiusi Chianciano Terme, verso Firenze.

L’area di servizio “Fabro est”; situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con orario 21:00-6:00; si precisa che sarà chiuso il parcheggio dedicato ai veicoli pesanti, dalle ore 18:00 di martedì 22 e di mercoledì 23, fino alla riapertura dell’area di servizio.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

per il traffico locale, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Fabro, seguire indicazioni per Ponticelli/Chiusi scalo/Chianciano e rientrare in A1 alla stazione di Chiusi Chianciano, verso Firenze;

per le lunghe percorrenze, anticipare l’uscita alla stazione di Orte, al km 491+300, percorrere la E45 verso Perugia, il Raccordo Bettolle-Siena e rientrare in A1, verso Firenze, alla stazione di Valdichiana.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.