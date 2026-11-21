A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO COLLEFERRO-VALMONTONE VERSO ROMA

Roma, 21 novembre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, nelle due notti di martedì 24 e mercoledì 25 novembre, con orario 22:00-5:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Colleferro e Valmontone, verso Roma.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Colleferro, percorrere via Palianese e la SS6 Casilina verso Roma e rientrare in A1 a Valmontone.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.