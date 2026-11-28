A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO COLLEFERRO-VALMONTONE VERSO ROMA

Roma, 28 novembre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, sarà chiuso il tratto compreso tra Colleferro e Valmontone, verso Roma, nei seguenti giorni e orari:

-nelle due notti di martedì 1 e mercoledì 2 dicembre, con orario 22:00-5:00;

-dalle 22:00 di giovedì 10 alle 5:00 di venerdì 11 dicembre.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Colleferro, percorrere via Palianese e la SS6 Casilina verso Roma e rientrare in A1 alla stazione di Valmontone, in direzione Roma.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.