A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO CHIUSI CHIANCIANO TERME-FABRO VERSO ROMA

Roma, 19 luglio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, nelle due notti di mercoledì 22 e giovedì 23 luglio, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Chiusi Chianciano Terme e Fabro, verso Roma.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Chiusi Chianciano Terme, seguire le indicazioni per Chiusi Scalo/Ponticelli/Fabro Scalo e rientrare in A1 alla stazione di Fabro.

Nel suddetto tratto, sarà contestualmente chiusa l’area di servizio “Fabro ovest”; si precisa che, con orario 18:00-6:00, sarà chiuso il parcheggio dedicato ai veicoli pesanti all’interno della stessa.

Con orario 17:00-6:00, invece, sarà chiusa l’area di parcheggio “Astrone ovest”.