A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO CHIUSI CHIANCIANO TERME-FABRO VERSO ROMA

Roma, 1 agosto 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, nelle due notti di martedì 4 e mercoledì 5 agosto, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Chiusi Chianciano Terme e Fabro, verso Roma.

Di conseguenza, non sarà raggiungibile l’area di servizio “Fabro ovest”, situata nel suddetto tratto; si precisa che sarà chiuso il parcheggio dedicato ai veicoli pesanti, dalle 18:00 di martedì 4 e di mercoledì 5 agosto, fino alla riapertura della stessa.

L’area di parcheggio “Astrone ovest” sarà chiusa negli stessi giorni, ma a partire dalle ore 17:00.

In alternativa alla chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Chiusi Chianciano Terme, seguire le indicazioni per Chiusi Scalo, per Ponticelli e Fabro Scalo e rientrare in A1 alla stazione di Fabro;

per le lunghe percorrenze si consiglia di anticipare l’uscita alla stazione di Valdichiana, al km 385+400, seguire le indicazioni per Perugia lungo il Raccordo Bettolle-Siena, percorrere la Superstrada E45 verso Roma e rientrare in A1 alla stazione di Orte, in direzione Roma.