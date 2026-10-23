A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO CEPRANO-FROSINONE VERSO ROMA

Roma, 24 ottobre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, nelle due notti di martedì 27 e mercoledì 28 ottobre, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Ceprano e Frosinone, verso Roma.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Ceprano, percorrere la SS6 Casilina in direzione Frosinone/Roma e rientrare in A1 alla stazione di Frosinone, verso Roma.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.