A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO CALENZANO SESTO FIORENTINO-BARBERINO VERSO BOLOGNA

Roma, 3 febbraio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, nelle due notti di venerdì 6 e sabato 7 febbraio, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Calenzano Sesto Fiorentino e Barberino, verso Bologna.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Calenzano, percorrere la SP8 seguendo la segnaletica gialla indicante “Bologna” e rientrare in A1 alla stazione di Barberino di Mugello.