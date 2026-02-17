A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO BARBERINO-CALENZANO SESTO FIORENTINO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 17 febbraio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, sarà chiuso il tratto compreso tra Barberino e Calenzano Sesto Fiorentino, in entrambe le direzioni, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-dalle 22:00 di venerdì 20 alle 6:00 di sabato 21 febbraio, sarà chiuso il tratto Barberino-Calenzano Sesto Fiorentino, verso Firenze, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle gallerie.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Barberino, percorrere la SP8 seguendo la segnaletica gialla indicante “Roma”, e rientrare in A1 alla stazione di Calenzano Sesto Fiorentino;

-nelle due notti di sabato 21 e domenica 22 febbraio, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto Calenzano Sesto Fiorentino-Barberino, verso Bologna, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Calenzano Sesto Fiorentino, percorrere la SP8 seguendo la segnaletica gialla indicante “Bologna” e rientrare in A1 alla stazione di Barberino.