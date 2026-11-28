A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO AREZZO-MONTE SAN SAVINO VERSO ROMA

Roma, 28 novembre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di ammodernamento delle barriere di sicurezza, nelle due notti di martedì 1 e mercoledì 2 dicembre, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Arezzo e Monte San Savino, verso Roma.

L’area di servizio “Badia al Pino ovest”, situata all’interno del suddetto tratto, sarà chiusa con un’ora di anticipo.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

per le brevi percorrenze, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Arezzo, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare sulla A1 alla stazione di Monte San Savino;

per le lunghe percorrenze, anticipare l’uscita alla stazione di Firenze Impruneta, seguire le indicazioni per Siena e immettersi sul Raccordo Siena-Bettolle SS715 e rientrare sulla A1 alla stazione di Valdichiana.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.