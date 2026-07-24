A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO AREZZO-MONTE SAN SAVINO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 24 luglio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, sarà chiuso il tratto compreso tra Arezzo e Monte San Savino, in entrambe le direzioni, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-dalle 22:00 di lunedì 27 alle 5:00 di martedì 28 luglio, sarà chiuso il tratto Arezzo-Monte San Savino, verso Roma.

L’area di servizio “Badia al Pino ovest”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con orario 21:00-5:00.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

per il traffico locale, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Arezzo, percorrere la viabilità ordinaria seguendo la segnaletica gialla indicante “Roma” e rientrare sulla A1 alla stazione di Monte San Savino;

per le lunghe percorrenze, anticipare l’uscita alla stazione di Firenze Impruneta, seguire le indicazioni per Siena e immettersi sul Raccordo Siena-Bettolle SS715, per rientrare in A1 alla stazione di Valdichiana;

-dalle 22:00 di martedì 28 alle 5:00 di mercoledì 29 luglio, sarà chiuso il tratto Monte San Savino-Arezzo, verso Firenze.

L’area di servizio “Badia al Pino est”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con orario 21:00-5:00.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

per il traffico locale, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Monte San Savino, percorrere la viabilità ordinaria seguendo la segnaletica gialla indicante “Bologna” e rientrare in A1 alla stazione di Arezzo;

per le lunghe percorrenze, anticipare l’uscita alla stazione di Valdichiana, seguire le indicazioni per Siena e immettersi sul Raccordo Siena-Bettolle SS715, per rientrare in A1 alla stazione di Arezzo.