A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO ANAGNI-VALMONTONE VERSO ROMA

Roma, 12 settembre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, nelle due notti di martedì 15 e mercoledì 16 settembre, con orario 22.00-5:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Anagni e Valmontone, verso Roma.

Di conseguenza, le stazioni di Anagni e di Colleferro saranno chiuse in entrata verso Roma; inoltre, l’uscita di Colleferro non sarà raggiungibile per chi proviene da Napoli.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Anagni, percorrere la SR155 e la SS6 Casilina in direzione Roma e rientrare in A1 a Valmontone.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.