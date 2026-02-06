A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO ALLACCIAMENTO A24-GUIDONIA MONTECELIO VERSO FIRENZE

Roma, 6 febbraio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, nelle due notti di lunedì 9 e martedì 10 febbraio, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento A24 Roma-Teramo e Guidonia Montecelio, verso Firenze.

Pertanto, dopo la deviazione obbligatoria sulla A24 Roma-Teramo, proseguire verso Roma est, immettersi sul G.R.A. (Grande Raccordo Anulare) ed entrare sulla D18 Diramazione Roma nord, per raggiungere poi la A1 Milano-Napoli, direzione Firenze.