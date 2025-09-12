A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO ALLACCIAMENTO A22-REGGIO EMILIA VERSO MILANO

Roma, 12 settembre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento A22 Brennero-Modena e Reggio Emilia, verso Milano, nei seguenti giorni e orari:

-nelle due notti di lunedì 15 e martedì 16 settembre, con orario 21:00-5:00;

-dalle 22:00 di venerdì 19 alle 6:00 di sabato 20 settembre.

Di conseguenza, sarà contestualmente chiuso lo svincolo che dalla A22 del Brennero immette sulla A1, verso Bologna.

In alternativa, chi da Bologna o da Verona è diretto verso Milano, potrà uscire a Campogalliano, sulla A22 e percorrere la viabilità ordinaria: via del Lavoro, SP13, SP13 bis, SP105, SS468, via della Pace, SS72, viale dei Trattati di Roma, per poi immettersi in A1 alla stazione di Reggio Emilia e riprendere il proprio itinerario in direzione di Bologna.