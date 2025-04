A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO ALLACCIAMENTO A22-REGGIO EMILIA VERSO MILANO

Roma, 19 aprile 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, nelle due notti di martedì 22 e mercoledì 23 aprile, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento A22 Brennero-Modena e Reggio Emilia, verso Milano.

Di conseguenza, sarà chiuso lo svincolo che dalla A22 del Brennero immette sulla A1, in direzione di Milano.

In alternativa, a chi da Bologna è diretto verso Milano, si consiglia immettersi sulla A22 del Brennero, uscire alla stazione di Campogalliano e percorrere la viabilità ordinaria: via del Lavoro, SP13, SP13 bis, SP105, SS468 – via della Pace, SS 72, viale dei Trattati di Roma, per poi rientrare in A1 alla stazione di Reggio Emilia.

Chi proviene da Verona (A22) ed è diretto verso Milano, potrà uscire a Campogalliano e seguire l’itinerario sopra indicato.