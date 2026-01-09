A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO ALLACCIAMENTO A22-REGGIO EMILIA VERSO MILANO

Roma, 9 gennaio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, nelle quattro notti di lunedì 12, martedì 13, mercoledì 14 e giovedì 15 gennaio, con orario 21:00-5:00, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento A22 Brennero-Modena e Reggio Emilia, verso Milano.

Di conseguenza, sarà chiuso lo svincolo che dalla A22 del Brennero immette sulla A1, per chi proviene dal Brennero ed è diretto verso Milano.

In alternativa, a chi da Bologna è diretto verso Milano, si consiglia immettersi sulla A22 del Brennero, uscire alla stazione di Campogalliano e percorrere la viabilità ordinaria: via del Lavoro, SP13, SP13 bis, SP105, SS468, via della Pace, SS72, viale dei Trattati di Roma, per poi rientrare in A1 alla stazione di Reggio Emilia.

Chi proviene da Verona, potrà anticipare l’uscita a Campogalliano e percorrere il suddetto itinerario.