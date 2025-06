A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO ALLACCIAMENTO A14 BOLOGNA-TARANTO ALLACCIAMENTO R14 RACCORDO CASALECCHIO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 14 giugno 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-dalle 21:00 di martedì 17 alle 5:00 di mercoledì 18 giugno, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la A14 Bologna-Taranto e l’allacciamento con il Raccordo di Casalecchio (R14), verso Firenze.

In alternativa si consiglia di proseguire sulla A14, uscire alla stazione di Bologna Borgo Panigale, percorrere il Ramo Verde (R01), immettersi sulla Tangenziale di Bologna in direzione Casalecchio di Reno e entrare in autostrada a Bologna Casalecchio, sul Raccordo di Casalecchio;

-dalle 21:00 di giovedì 19 alle 5:00 di venerdì 20 giugno, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con il Raccordo di Casalecchio e l’allacciamento con la A14, verso Milano.

Si precisa che sul Raccordo di Casalecchio, per chi proviene dalla A14, sarà chiuso l’allacciamento con la A1, verso Milano.

In alternativa si consiglia di uscire a Bologna Casalecchio, sulla R14, percorrere la Tangenziale di Bologna verso San Lazzaro di Savena, immettersi sul Ramo Verde e entrare in A14 dalla stazione di Bologna Borgo Panigale.