A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE DEL RAMO DI IMMISSIONE SULLA D21 E DELLA STAZIONE DI FIORENZUOLA

Roma, 20 luglio 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, nelle due notti di mercoledì 23 e giovedì 24 luglio, con orario 21:00-5:00, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura: -sarà chiuso, per chi proviene da Bologna, il ramo di immissione sulla D21 Diramazione di Fiorenzuola, verso Cremona/Brescia.

In alternativa si consiglia di proseguire sulla A1 verso Milano e immettersi sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia verso Brescia; -sarà chiusa la stazione di Fiorenzuola, in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Bologna e in uscita per chi proviene da Bologna. In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni: in entrata verso Milano: Piacenza sud; in entrata verso Bologna e in uscita per chi proviene da Bologna: Fidenza; in entrata verso Cremona/Brescia: entrare a Piacenza sud verso Milano e immettersi poi sulla A21 verso Cremona/Brescia.