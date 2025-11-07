A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE DEL RAMO DI ALLACCIAMENTO CON RACCORDO DI CASALECCHIO
Roma, 7 novembre 2025 – sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione della barriere di sicurezza, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
DALLE 21:00 DI LUNEDI’ 10 NOVEMBRE ALLE 5:00 DI MARTEDI’ 11 NOVEMBRE
sarà chiuso il ramo di immissione su R14 Raccordo di Casalecchio per chi proviene da Firenze ed è diretto verso A14 Bologna-Taranto.
In alternativa:
– per chi è diretto verso Casalecchio di Reno, si consiglia di uscire alla stazione di Sasso Marconi, proseguire per Raccordo di Sasso Marconi, SS64 VAR Porrettana, SS64 Porrettana
– per chi è diretto verso Ancona, si consiglia di uscire alla stazione di Sasso Marconi, proseguire per Raccordo di Sasso Marconi, SS64 VAR Porrettana, SS64 Porrettana, SP569 Asse Attrezzato Sud – Ovest, T06 Tangenziale di Bologna e rientrare in A14 a Bologna San Lazzaro.
– per chi è diretto verso Padova si consiglia di uscire alla stazione di Sasso Marconi, proseguire per Raccordo di Sasso Marconi, SS64 VAR Porrettana, SS64 Porrettana, SP569 Asse Attrezzato Sud – Ovest, T06 Tangenziale di Bologna e rientrare in A13 a Bologna Arcoveggio.
DALLE 21:00 DI MERCOLEDI’ 12 NOVEMBRE ALLE 5:00 DI GIOVEDI’ 13 NOVEMBRE
sarà chiuso il ramo di immissione su R14 Raccordo di Casalecchio per chi proviene da Milano ed è diretto verso A14 Bologna-Taranto.
In alternativa, per chi è diretto verso Casalecchio di Reno, si consiglia di percorrere la A14 Bologna-Taranto, uscire alla stazione di Bologna Borgo Panigale e proseguire sulla Tangenziale di Bologna in direzione Casalecchio di Reno.