A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE DEI TRATTI TERRE DI CANOSSA-CAMPEGINE-PARMA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI E PARMA-ALLACCIAMENTO A15 VERSO MILANO
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE DEI TRATTI TERRE DI CANOSSA-CAMPEGINE-PARMA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI E PARMA-ALLACCIAMENTO A15 VERSO MILANO
Roma, 24 luglio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-dalle 21:00 di lunedì 27 alle 5:00 di martedì 28 luglio, sarà chiuso il tratto compreso tra Terre di Canossa-Campegine e Parma, verso Milano, per consentire lavori di pavimentazione.
L’area di servizio “San Martino est”, situata nel suddetto tratto, sarà contestualmente chiusa.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria a Terre di Canossa-Campegine, percorrere la SP39, variante Sant’Ilario, via Donati, la SS9 Via Emilia in direzione Parma, la SS9 var fino all’uscita 6, la SP343 R e rientrare in A1 alla stazione di Parma;
-dalle 21:00 di mercoledì 29 alle 5:00 di giovedì 30 luglio, sarà chiuso il tratto compreso tra Parma e l’allacciamento per la A15 Parma-La Spezia, verso Milano, per consentire lavori di pavimentazione.
Si precisa che la stazione di Parma sarà contestualmente chiusa in entrata, in entrambe le direzioni.
In alternativa si consiglia:
per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria a Parma, immettersi sulla SP343 R, SS9 var, SS9 via Emilia, ed entrare a Parma ovest sulla A15 Parma-La Spezia;
per la chiusura dell’entrata di Parma verso Milano: Fidenza sulla stessa A1 o Parma Ovest sulla A15 Parma-La Spezia;
per la chiusura dell’entrata di Parma verso Bologna: Terre di Canossa-Campegine sulla stessa A1;
-dalle 22:00 di mercoledì 29 alle 5:00 di giovedì 30 luglio, sarà chiuso il tratto compreso tra Parma e Terre di Canossa-Campegine, verso Bologna, per consentire lavori di posa cavi.
L’area di servizio “San Martino ovest”, situata nel suddetto tratto, sarà contestualmente chiusa.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria a Parma, percorrere la SS9 via Emilia in direzione Sant’Ilario d’Enza-Calerno, la SP111 e rientrare in A1 alla stazione Terre di Canossa-Campegine.