A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE DEI TRATTI: FIDENZA-ALLACCIAMENTO A15 PARMA-LA SPEZIA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI E PARMA-TERRE DI CANOSSA CAMPEGINE VERSO BOLOGNA

Roma, 19 maggio 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-dalle 21:00 di lunedì 19 alle 5:00 di martedì 20 maggio, sarà chiuso il tratto compreso tra Fidenza e l’allacciamento A15 Parma-La Spezia, verso Bologna.

SI precisa che la stazione di Fidenza sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni, Bologna e Milano.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Fidenza, percorrere la SP12 verso Parma e la via Emilia seguendo le indicazioni per Bologna e rientrare in A1 a Parma;

per la chiusura dell’entrata di Fidenza, verso Bologna: Parma;

per la chiusura dell’entrata di Fidenza, verso Milano: Fiorenzuola;

-dalle 21:00 di mercoledì 21 alle 5:00 di giovedì 22 maggio, sarà chiuso il tratto compreso tra Parma e Terre di Canossa Campegine, verso Bologna.

Si precisa che la stazione di Parma sarà chiusa n entrata in entrambe le direzioni, Bologna e Milano.

L’area di servizio “San Martino ovest”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con un’ora di anticipo.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Parma, percorrere la SS9 via Emilia e la SP39 e rientrare in A1 a Terre di Canossa Campegine;

per la chiusura dell’entrata di Parma, verso Bologna: Terre di Canossa Campegine;

per la chiusura dell’entrata di Parma, verso Milano: Fidenza;

-dalle 22:00 di giovedì 22 alle 5:00 di venerdì 23 maggio, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento A15 Parma-La Spezia e Fidenza, verso Milano.

Contestualmente, sarà chiuso il Ramo di allacciamento che dalla A15 Parma-La Spezia immette sulla A1 Milano-Napoli, per chi proviene da La Spezia e da Sissa Trecasali ed è diretto verso Milano.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto allacciamento A15-Fidenza, dopo la deviazione obbligatoria sulla A15 Parma-La Spezia, uscire a Parma ovest e seguire le indicazioni per Fidenza, immettersi sulla via Emilia e rientrare in A1 a Fidenza, verso Milano;

per la chiusura del Ramo di allacciamento A15/A1, uscire sulla A15 Parma-La Spezia a Parma ovest, percorrere la viabilità ordinaria ed entrare alla stazione di Fidenza, sulla A1 Milano-Napoli.