A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE DEI TRATTI CASALPUSTERLENGO-BASSO LODIGIANO E LODI-CASALPUSTERLENGO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 14 novembre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

DALLE 22:00 DI LUNEDI’ 17 ALLE 5:00 DI MARTEDI’ 18 NOVEMBRE

-sarà chiuso il tratto compreso tra Casalpusterlengo e Basso Lodigiano, verso Bologna.

Si precisa che la stazione di Casalpusterlengo sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni, Bologna e Milano.

L’area di servizio “Somaglia ovest”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa nella stessa notte, ma con orario 21:00-5:00.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Casalpusterlengo, percorrere la viabilità ordinaria: SP234 verso Casalpusterlengo, SS9 via Emilia verso Guardamiglio e rientrare in A1 alla stazione di Basso Lodigiano;

per la chiusura dell’entrata di Casalpusterlengo, verso Bologna: Basso Lodigiano;

per la chiusura dell’entrata di Casalpusterlengo, verso Milano: Lodi.

DALLE 22:00 DI MARTEDI’ 18 ALLE 5:00 DI MERCOLEDI’ 19 NOVEMBRE

-sarà chiuso il tratto compreso tra Basso Lodigiano e Casalpusterlengo, verso Milano.

Si precisa che la stazione di Basso Lodigiano sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Bologna. L’area di servizio “Somaglia est”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa nella stessa notte, ma con orario 21:00-5:00.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Basso Lodigiano, percorrere la viabilità ordinaria: SS9 via Emilia verso Casalpusterlengo, SP234 in direzione Ospedaletto Lodigiano e rientrare in A1 alla stazione di Casalpusterlengo;

per la chiusura dell’entrata di Basso Lodigiano, verso Milano: Casalpusterlengo;

per la chiusura dell’entrata di Basso Lodigiano, verso Bologna, i veicoli con massa complessiva a pieno carico inferiore a 3,5 tonnellate, potranno entrare a Piacenza sud; i veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, dovranno entrare a Casalpusterlengo, in considerazione del divieto, in peso, sul ponte fiume Po nel collegamento tra Guardamiglio e Piacenza.

DALLE 22:00 DI MERCOLEDI’ 19 ALLE 5:00 DI GIOVEDI’ 20 NOVEMBRE

-sarà chiuso il tratto compreso tra Lodi e Casalpusterlengo, verso Bologna.

Si precisa che la stazione di Lodi sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni, Bologna e Milano.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione Lodi. proseguire sulla viabilità ordinaria: SP235 verso Lodi, SS9 via Emilia, SP234 in direzione Ospedaletto Lodigiano ed entrare in A1 alla stazione di Casalpusterlengo;

per la chiusura dell’entrata di Lodi, verso Bologna: Casalpusterlengo, sulla stessa A1;

per la chiusura dell’entrata di Lodi, verso Milano: Melegnano, sulla stessa A1;

per la chiusura dell’entrata di Lodi, verso la A58 TEEM Tangenziale est esterna di Milano: Vizzolo Predabissi, sulla A58.

DALLE 22:00 DI GIOVEDI’ 20 ALLE 5:00 DI VENERDI’ 21 NOVEMBRE

-sarà chiuso il tratto compreso tra Casalpusterlengo e Lodi, verso Milano.

Si precisa che la stazione di Casalpusterlengo sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Bologna. In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Casalpusterlengo, percorrere la viabilità ordinaria: SP234 verso Casalpusterlengo, SS9 via Emilia in direzione Lodi, SP235 verso Sant’Angelo Lodigiano e rientrare in A1 alla stazione di Lodi;

per la chiusura dell’entrata di Casalpusterlengo, verso Milano: Lodi;

per la chiusura dell’entrata di Casalpusterlengo, verso Bologna: Basso Lodigiano.