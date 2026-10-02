A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE DEI TRATTI BASSO LODIGIANO-CASALPUSTERLENGO E CASALPUSTERLENGO-LODI

Roma, 2 ottobre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-nelle quattro notti di lunedì 5, martedì 6, mercoledì 7 e giovedì 8 ottobre, con orario 21:00-5:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Basso Lodigiano e Casalpusterlengo, verso Milano.

Si precisa che la stazione di Basso Lodigiano sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni.

L’area di servizio “Somaglia est”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con un’ora di anticipo.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Basso Lodigiano, percorrere la viabilità ordinaria: SS9 via Emilia verso Casalpusterlengo, SP234 in direzione Ospedaletto Lodigiano e rientrare in A1 verso Milano a Casalpusterlengo;

per la chiusura dell’entrata di Basso Lodigiano, verso Milano: Casalpusterlengo, sulla stessa A1;

per la chiusura dell’entrata di Basso Lodigiano, verso Bologna: Piacenza sud, sulla Complanare di Piacenza, o Piacenza ovest, sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia;

-dalle 21:00 di venerdì 9 alle 5:00 di sabato 10 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Casalpusterlengo e Lodi, verso Milano.

Si precisa che la stazione di Casalpusterlengo sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Casalpusterlengo, percorrere la viabilità ordinaria: SP234 verso Casalpusterlengo, SS9 via Emilia in direzione Lodi, SP235 verso Sant’Angelo Lodigiano e rientrare in A1 a Lodi;

per la chiusura dell’entrata di Casalpusterlengo, verso Milano: Lodi;

per la chiusura dell’entrata di Casalpusterlengo, verso Bologna: Basso Lodigiano.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.