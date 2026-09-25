A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE DEI TRATTI ALLACCIAMENTO A58 TEEM-CASALPUSTERLENGO, LODI-CASALPUSTERLENGO E BASSO LODIGIANO-CASALPUSTERLENGO

Roma 25 settembre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, saranno effettuati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-dalle 21:00 di lunedì 28 alle 5:00 di martedì 29 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la A58 TEEM (Tangenziale Est Esterna di Milano) e Casalpusterlengo, verso Bologna.

Si precisa che la stazione di Lodi sarà chiuso in entrata, in entrambe le direzioni, Bologna e Milano.

Con un’ora di anticipo, sarà chiusa l’area di servizio “San Zenone Ovest”, situata nel suddetto tratto.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, uscire anticipatamente a Melegnano, percorrere la SP40, la SS9 via Emilia, la SP234 e entrare in A1 alla stazione di Casalpusterlengo; in ulteriore alternativa, una volta deviati in A58 TEEM, uscire a Vizzolo Predabissi, percorrere la SS9 via Emilia, la SP234 ed entrare in A1 a Casalpusterlengo;

per la chiusura dell’entrata di Lodi, verso Bologna: Casalpusterlengo;

per la chiusura dell’entrata di Lodi, verso Milano: Melegnano;

-nelle due notti di mercoledì 30 settembre e giovedì 1 ottobre, con orario 21:00-5:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Lodi e Casalpusterlengo, verso Bologna.

Si precisa che la stazione di Lodi sarà chiuso in entrata, in entrambe le direzioni, Bologna e Milano.

Con un’ora di anticipo, sarà chiusa l’area di servizio “San Zenone Ovest”, situata nel tratto tra l’allacciamento con la A58 TEEM e Lodi, verso Bologna.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria a Lodi, percorrere la SP235, la SS9 via Emilia, la SP234 e entrare in A1 a Casalpusterlengo;

per la chiusura dell’entrata di Lodi, verso Bologna: Casalpusterlengo;

per la chiusura dell’entrata di Lodi, verso Milano: Melegnano;

-dalle 22:00 di venerdì 2 alle 6:00 di sabato 3 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Basso Lodigiano e Casalpusterlengo, verso Milano.

Si precisa che la stazione di Basso Lodigiano sarà chiuso in entrata, in entrambe le direzioni, Bologna e Milano. Con un’ora di anticipo, sarà chiusa l’area di servizio “Somaglia Est”, situata nel suddetto tratto.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria a Basso Lodigiano, percorrere la SS9 via Emilia, la SP234 e entrare in A1 alla stazione di Casalpusterlengo;

per la chiusura dell’entrata di Basso Lodigiano, verso Bologna: Piacenza Sud;

per la chiusura dell’entrata di Basso Lodigiano, verso Milano: Casalpusterlengo.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.